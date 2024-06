Français CM2 Coopérer pour comprendre. Sasha et Icarus, Edition 2024

Une approche pédagogique innovante qui invite les élèves à adopter une posture active de lecteur et à se doter de stratégies de compréhension, en favorisant les échanges et la coopération en classe. L'album Sasha et Icarus : Une histoire contemporaine et énigmatique, en 17 chapitres, pour travailler les stratégies de compréhension et développer l'imagination et l'implication des élèves. Icarus, une intelligence artificielle, implique le lecteur et l'aide à résoudre les énigmes posées par chaque chapitre et à progresser dans l'intrigue. Chaque chapitre pose un problème à l'élève, qu'il va devoir surmonter en coopérant avec les autres pour mieux comprendre le texte.