Les Dessous lesbiens de la chanson

De Gribouille à Hoshi en passant par Céline Dion et Pomme, un éventail musical des manières de se dire lesbienne. Souvent niée, frappée d'opprobre, invisibilisée, l'homosexualité féminine a trouvé, pour se dire, la voie de la chanson. Ce livre réunit cinquante titres musicaux de 1920 à nos jours ayant en commun de délicieux sous-entendus lesbiens. De Joséphine Baker à Pomme en passant par Barbara, Céline Dion, le Club Dorothée ou Juliette Armanet, nombreuses sont les voix à les décliner sur tous les tons. Les autrices en révèlent les dessous au fil des pages, accompagnées par les regards aiguisés de témoins contemporains et les illustrations malicieuses de Julie Feydel. "Un sublime ouvrage consacré aux chansons crypto-lesbiennes" La Série musicale - France Culture Léa Lootgieter est journaliste culturelle et oeuvre dans son travail pour la visibilité des lesbiennes. Elle a notamment coproduit et cofondé l'émission radio Gouinement Lundi et été coprésidente de l'Association des journalistes LGBT. Pauline Paris est autrice-compositrice et interprète. Elle a sorti trois albums (Sans sucre s'il vous plaît, Le Grand Jeu, Carrousel) et mis en musique Treize poèmes de la poétesse lesbienne Renée Vivien. Julie Feydel est illustratrice et graphiste indépendante. Elle met son art au service d'Emmaüs, des campagnes Octobre rose, et des médias Well Well Well, Komitid et Les Jours.