On fait quoi pour le dîner ? Robot cuiseur. Edition 2024-2025

Nouvelle maquette et nouvelles recettes ! Chaque jour, une idée de recette simple à réaliser au robot cuiseur pour 4 personnes. Découvrez chaque jour une idée de recette au robot-cuiseur pour un dîner facile à préparer pour toute la famille, accompagnée de la liste de courses détachable des ingrédients, à emporter avec soi au supermarché. Retrouvez aussi de nombreuses pages bonus : des recettes de base et de desserts, des idées d'associations de saveurs pour personnaliser les plats, un calendrier des fruits et légumes de saison, et un index de toutes les recettes de l'année à retrouver à la fin de son ouvrage. Sans oublier un tableau de conversion pour s'adapter à tous les robots ! Agenda millésimé 12 mois de septembre 2024 à août 2025.