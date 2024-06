Bittersweet

Décollage imminent ! Emma est ravie. Son amie Surya l'a invitée à son mariage, une cérémonie traditionnelle organisée dans la ville de Bikaner en Inde. Le dépaysement est garanti ! Passionnée de photographie, la jeune femme n'attend qu'une chose : découvrir ce pays qu'elle n'a jamais visité et obtenir les meilleurs clichés de sa vie. Mais alors qu'elle se promène dans les rues de la ville, un jeune homme aussi charismatique que désagréable manque de l'écraser avec sa voiture de luxe. Le pire, c'est qu'il a l'air de penser que c'est de sa faute à elle ! Depuis le décès de son frère, Izaan n'a que deux priorités dans la vie : faire prospérer l'entreprise familiale et veiller sur les siens. Quant à son futur mariage arrangé, il ne le considère que comme un contrat fructueux qui lui permettra d'atteindre plus facilement ses objectifs. Rien ni personne ne se mettra en travers de son chemin, et sûrement pas cette Française insolente à l'esprit trop libre que sa future épouse a incrustée pour les festivités ! Quand les sentiments les plus profonds se heurtent aux traditions, quand deux âmes que tout oppose se trouvent irrésistiblement attirées l'une vers l'autre malgré l'interdit, l'aventure risque de faire quelques étincelles... Histoire intégrale