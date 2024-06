Dys et Ordinaire. Parce que tout le monde naît pas Einstein

Des récits courts qui s'entremêlent pour donner une voix et rendre compte de ces handicaps invisibles. Quand il s'agit de parler troubles dys-, la plupart des gens connaissent, ou du moins pensent connaître. Sensibiliser via la parole des concerné·es devient alors important à la fois pour déconstruire et donner de meilleures clés de compréhension de ce que sont ces handicaps invisibles. Avec Dys et ordinaire, Athénaïs Fondrevelle souhaite attirer l'attention du plus grand nombre par le partage d'anecdotes de vie, à la fois drôles, agaçantes ou bien attachantes. Cette bande dessinée est aussi un moyen de donner plus de représentations et redonner confiance, car comme le dit bien le sous-titre du livre : Toute les personnes souffrant de troubles dys- ne sont pas Einstein et il n'y a aucun problème à cela.