Manuel de lecture Kit et Siam CP. Edition 2024

Nouvelle édition 2024 100% déchiffrable et sans mot-outil. L'édition 2023 est toujours disponible. Kit et Siam est une nouvelle méthode de lecture syllabique clés en main, 100% déchiffrable et adaptée à tous pour travailler le code et la compréhension. Le manuel de l'élève propose : - Une entrée graphémique avec un apprentissage accéléré des graphèmes simples en début d'année pour automatiser le décodage : lecture de graphèmes, le décodage des syllabes, de mots, puis la lecture de phrases et de textes. - Deux personnages, Kit et Siam, pour créer un lien affectif avec les élèves et procurer le plaisir de lire des textes drôles et émouvants tout en réinvestissant des mots découverts dans la leçon. - Une méthode pour tous, avec la prise en compte de la différenciation haute et basse dans tous les domaines. - Des pages spécifiques pour travailler le vocabulaire et l'étude de la langue.