Bienvenue à la charmante pension de Cecilia Dueñas

Amour, secrets et quiproquos dans une pension madrilène ! Après son divorce à la veille de ses 43 ans, Cecilia Duenas fait ses valises, quitte son luxueux appartement et son poste dans un prestigieux cabinet d'avocats. Un nouveau départ l'attend dans la maison madrilène héritée de ses grands-parents qu'elle transforme en pension pour étudiantes. Alors qu'elle a établi des règles strictes pour maintenir l'ordre, les petits arrangements de ses turbulentes résidentes viennent bouleverser tous ses plans. Car même Cecilia ne peut empêcher l'amour de se frayer un chemin dans la plus belle pension du monde... "Un véritable remède à la morosité ! " Marie France Directrice adjointe de la revue ¡Hola ! , Mamen Sánchez est l'autrice de plusieurs livres qui connaissent un grand succès en Espagne. Son premier roman traduit en français, La Gitane aux yeux bleus, est un best-seller international. Traduit de l'espagnol par Judith Vernant