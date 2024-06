Middlewest intégrale

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par un père rongé par le chagrin. Un mot, un geste, un affrontement de trop, laissera dans le coeur d'Abel des séquelles profondes et, sur son torse, une marque indélébile. Accompagné de son ami le plus fidèle, un "Jiminy Cricket" aux allures de renard, le jeune garçon choisit de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres toujours plus extraordinaires. Tourner le dos à son passé n'est que la première épreuve d'un long et périlleux voyage. Abel devra faire la paix avec son histoire de famille et apaiser cette colère nouvelle qui monte en lui.