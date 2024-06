"Aurora" est une traversée à l'intérieur d'un champ magnétique d'images où le noir profond des encres et de l'anthracite semble dans une lutte éternelle avec la lumière chancelante d'un jour promis. Figures annonciatrices, animaux hypnotisés, masques de cérémonie, les sujets de Christine Sefolosha surgissent, nous font face et nous offrent une lueur inespérée. Ses monotypes, ses dessins et ses empreintes nous emmènent dans un monde de signes qui scrutent nos mémoires collectives et conjurent nos spectres.