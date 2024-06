Les coeurs de ferraille - Tome 3 - Sans penser à demain

Naiad, fille d'un riche industriel mêlant employés humains et robots dans ses usines, est fascinée par ces étranges êtres de métal. Un jour, alors que son père a envoyé un Limier mater une révolte organisée par des ouvriers humains, la jeune fille croise le puissant robot et en tombe éperdument amoureuse. Séduit lui aussi par la jeune fille, le Limier va voir son existence chamboulée, face à une société incapable de tolérer son couple ni même l'existence de sentiments dans ses circuits imprimés... Avec ce troisième tome, BeKa et Munuera revendiquent encore plus puissamment leur plaidoyer pour le vivre-ensemble, à travers une histoire d'amour aussi belle qu'inattendue.