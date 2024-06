Claire et Malou - Tome 1 - Joyeux Prémensiversaire !

Pourquoi avoir un seul jour d'anniversaire quand on peut être au centre de l'attention pendant tout un mois ? L'anniversaire de Claire approche et elle est bien décidée à organiser la meilleure fête possible ! Sous le regard amusé et parfois moqueur de sa chienne Malou, Claire va donc prendre les choses en main. Pas question de faire l'impasse sur quoi que ce soit, qu'il s'agisse de préparer les gâteaux, de faire des décorations ou de s'occuper des cartes d'invitation... Mais quel plaisir y a-t-il à fêter son anniversaire si on passe un mois à angoisser sur le moindre détail ? A tout vouloir contrôler, Claire ne risque-t-elle pas de passer à côté du plus important ? Une nouvelle série jeunesse avec un duo iconique : une petite fille survoltée et sa chienne blasée !