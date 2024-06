Tête de Pioche - Tome 3 - Les Merveilles du Yucatán

Au coeur de la forêt, un duveteux manteau blanc a recouvert le chalet de Mamie. Bien installée face au feu qui crépite dans la cheminée, la vieille dame ouvre son courrier : une lettre de Milady ! Sa petite-fille, intrépide voyageuse, lui écrit depuis la péninsule du Yucatán, au sud du Mexique. Cette fois, point de cabaret ou d'expédition en montgolfière : la jeune femme rêve de découvrir la pyramide maya du royaume du Jaguar légendaire, aux côtés du professeur Géranium. Pour mener à bien leur mission, ils ont une assistante de choix... Tête de Pioche elle-même ! L'énergique petite fille s'est déjà fait des amis : un toucan, un coati, un buffle, un ocelot, et un bien étrange petit Indien du même âge qu'elle. Le garçon semble connaître la jungle sur le bout des doigts, et se désole de voir qu'y fleurissent des mines clandestines attirant des chercheurs d'or peu respectueux de l'environnement. Pour les en déloger, il faudrait que la jungle soit classée "réserve naturelle" . Et pour cela, la joyeuse bande doit prouver que des vestiges mayas y sont cachés... Le royaume secret n'est-il qu'un mythe, ou se trouve-t-il là, juste sous leurs yeux ? Dans cet épisode, Milady participe à une expédition archéologique et naturaliste. En guise de cadeau d'anniversaire, elle a offert à Tête de Pioche de venir avec elle. Entre jungle, faune et flore, forcément, celle-ci sera à son aise. On retrouve aussi Walter et ses hommes, ainsi que Princesse. Les grands méchants du premier album donc. Et on fait la connaissance d'un enfant, un jeune Indien qui pourrait bien avoir un drôle de pouvoir. Dans ce troisième tome, on continue de suivre les aventures de notre joyeuse héroïne et de sa galerie d'animaux attachante dans un univers graphique tendre et expressif qui rappelle les dessins animés du studio Disney.