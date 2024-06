Petite chenille ne veut pas d'ailes

"Pom la petite chenille est sur le point de faire un grand changement : se transformer en un magnifique papillon. Tout le monde est TRES excité ! Tout le monde, sauf Pom. Elle se sent bien dans sa peau verte et luisante de chenille, et l'inconnu lui fait peur ! Heureusement, Pom découvrira bien vite que quand on peut compter sur l'aide d'un ami, surmonter sa peur n'est plus un souci ! "