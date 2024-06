Petit arbre veut grandir Album 4 Kit et Siam CP. Edition 2024

Le quatrième album de la méthode de lecture Kit et Siam, dédié à la période 4, entièrement déchiffrable. Synopsis : A l'ombre du grand chêne, Petit-Arbre a un souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais au fil des saisons, Petit-Arbre grandit et voilà que d'autres ont besoin de lui...