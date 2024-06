Sami et Julie - Méthode de lecture CP - Livre élève - Ed. 2024

Une méthode de lecture graphémique innovante pour apprendre à lire, écrire et comprendre avec Sami et Julie tout en travaillant l'orthographe ! Le manuel de lecture propose : Une progression en 3 étapes : à l'issue de chaque étape, les élèves seront en mesure de lire les albums de Sami et Julie du même niveau. Un apprentissage accéléré des graphèmes simples en début d'année. Des textes à décoder 100% déchiffrables, sans aucun mots-outils. Des leçons regroupées en 9 thèmes, du plus quotidien au plus éloigné (les amis, les émotions, le sport, l'écologie... pour enrichir la compréhension et le vocabulaire. La compréhension travaillée à partir d'un texte entendu (lu par l'enseignant ou par l'élève) extrait d'un album Sami et Julie ou d'autres extraits de littérature de jeunesse ainsi qu'à partir de phrases et de textes lus dès que c'est possible. Un travail régulier sur des points d'étude de la langue. Des révisions fréquentes. L'utilisation des couleurs des graphèmes de l'Enthousiasme orthographique et de son arbre de mots : les différents graphèmes d'un même phonème ont des couleurs différentes, pour passer progressivement d'un décodage/encodage des graphèmes les plus simples et "transparents" à des graphèmes plus complexes.