Ange-Félix, l'ours qui voulait voler

A écouter Ange-Félix, il est un oiseau ; tous les oiseaux sont ses amis et tous ses amis sont des oiseaux. Oui mais... Ange-Félix est un ours ! Qu'importe, il vit comme un oiseau et s'essaye au vol - quelle sensation magnifique ! -, avant de chuter douloureusement. Mais Ange-Félix est persévérant. Il élabore les stratagèmes les plus inventifs pour réussir à voyager à tire d'aile... Il finit immanquablement amoché. Ses amis à plumes tentent alors de le consoler et de le raisonner : "Imagine si tous les ours voulaient voler ! " Ange-Félix se résout enfin à s'accepter comme il est, il ne volera jamais. L'ours ne songe plus à être un oiseau, même si la nuit, emmitouflé dans sa couette douillette comme un cocon, il se rêve papillonnant dans les airs... Une histoire aussi tendre que drôle pour savourer la puissance des rêves et apprendre à s'accepter. Ange-Félix restera un ours pas comme les autres, et c'est ça qui fait son charme.