Germinations Ruminations

Collection de dessins à la plume et à l'encre de végétaux tracés avec finesse, attention et inquiétude. Anaëlle Clot nous invite à parcourir des pages luxurieuses et aériennes, nous emmenant dans un sous-bois d'émerveillement avec une tristesse sourde comme devant un monde sublime dont on s'est aliéné. Sa ligne et ses entrelacs explorent les formes structurelles de la nature et du vivant, les textures riches du foisonnement et parfois même les mots dans une approche à la fois rigoureuse, émotionnelle et ornementale.