N°6 - Tome 6

Shion et Nezumi s'infiltrent dans N°6 afin d'enquêter sur les machinations de la cité et retrouver Safu. Mais plus nos protagonistes avancent, plus ils découvrent les horribles pratiques des dirigeants de la ville. Dans ce tome, nos protagonistes se retrouvent dans une mystérieuse grotte où ils rencontrent un groupe d'hommes s'intéressant eux aussi à N°6. Sont-ils des alliés ou des ennemis ? Nos héros arriveront-ils à retrouver Safu et à mettre hors d'état de nuire les responsables de toutes les horreurs pratiquées dans cette cité ?