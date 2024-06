Le comte et l'innocente, Marlène S. Desmond Londres, 1817 Embauchée par la famille Merton, Amelia doit chaperonner leur fille Elizabeth durant la saison londonienne. Au cours d'un bal, elle rencontre Edward Burnham, comte de Hartfield, et leurs échanges sont tout de suite explosifs. Edward semble décidé à vouloir la faire sortir de ses gonds ! Mais Amelia doit bien l'avouer : elle est troublée au plus haut point par son regard sombre et son élégance. Le comte lui expose son projet : il veut aider son ami William à approcher Lady Elizabeth, dont il est fou amoureux. Amelia accepte, tout en veillant de près sur sa protégée. Edward et elle devront donc se côtoyer au cours de bals, de soirées musicales et de séjours à la campagne, ce qui rend leur désir de plus en plus irrésistible... Amelia est perdue : elle sait bien qu'aucun avenir n'est possible entre eux, car ils n'appartiennent pas au même monde, mais comment refréner les élans de son coeur ?