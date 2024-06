A la recherche du silence nous plonge dans l'existence énigmatique d'Octave, un homme tiraillé entre deux vies ? : celle de son quotidien, marquée par une réalité sans repos et celle, nocturne, d'une vie onirique à travers les yeux de Charles. Ce roman tisse avec délicatesse les parcours de cinq âmes en quête de sens, dont les destins s'entremêlent autour de la mystérieuse figure d'Octave. A travers leur voyage, on découvre comment la musique, le silence, et les non-dits façonnent notre compréhension de nous-mêmes et des autres. A la recherche du silence est une exploration profonde de l'identité, une ode à la vie et un hymne à la recherche de notre propre silence dans le tumulte du quotidien. Ce récit captivant vous invite à écouter le silence entre les notes, là où réside la véritable essence de l'existence, révélant la dualité complexe d'un homme à la recherche de son propre silence intérieur.