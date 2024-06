Qui veut la peau de la pédopsychiatrie ?

La pédopsychiatrie risque de bientôt disparaître. Pourtant, depuis sa création récente, elle pouvait s'enorgueillir d'avancées considérables auprès des bébés, des enfants, des adolescents et de leurs parents. Trois raisons principales président à cet effacement : un manque criant de moyens couplé à un fonctionnement autoritaire inepte, une haine de la pensée psychopathologique dirigée vers la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle, et l'utilisation dominante d'un discours scientifique trop souvent apparenté à un scientisme idéologique. Outre les professionnels de l'enfance qui dénoncent cette mort annoncée depuis des lustres, ce sont bien les enfants et leurs parents qui vont pâtir de ce traumatisme sociétal, reflet d'une simplification abusive de la pensée complexe. Dans ce court texte, Pierre Delion explique de façon accessible et avec un parti pris affiché – celui d'un citoyen, pédopsychiatre et universitaire profondément épris de démocratie – les raisons qui conduisent à l'extinction annoncée de sa profession.