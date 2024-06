Agenda Minecraft. Edition 2024-2025

Construis-toi une belle année avec Minecraft ! Dans Minecraft, tout est possible, tant qu'on a des blocs ! Au fil des jours, découvre dans cet agenda plein de trucs et astuces pour tout connaître des mobs, et devenir le meilleur joueur de Minecraft ! Avec en plus des jeux et des quiz... Parfait pour devenir le meilleur des minecrafteurs ! Un agenda non officiel.