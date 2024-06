URG' Drogues. Toutes les dilutions des drogues d'urgence pour seringue électrique

Ce mémento référence la plupart des drogues d'urgence administrées en seringue électrique. Pour chaque fiche, un mode de dilution et un tableau sont proposés, ainsi que les caractéristiques pharmacologiques du produit. La préparation devient alors facile, l'intervenant programmant sur la seringue électrique le débit horaire conseillé. Dans cette 4e édition, retrouvez : - la préparation et les dilutions pour PSE mais aussi hors PSE - toute la pharmacologie mise à jour - des techniques et outils courants en annexe - une application mobile avec un calcul des dilutions et des scores interactifs URG'Drogues s'adresse aux infirmiers DE, aux IADE et aux médecins urgentistes confrontés à la prise en charge des patients aigus.