Pour atteindre l'illumination, à savoir nous libérer de toute forme de souffrance physique et mentale, et goûter à la félicité en permanence, nous allons parcourir un chemin intérieur. Pour cela nous avons besoin d'un guide. De même qu'une carte routière nous permet d'arriver à notre destination, cet ouvrage décrit avec précision toutes les étapes qui nous conduiront de notre situation actuelle d'être en souffrance à " la cité de l'illumination ", comme elle est parfois appelée. Le grand maître indien Atisha (982-1054) dans son texte original appelé le Lamrim, dont La Voie Joyeuse est un commentaire, a permis de clarifier et de mettre dans un ordre particulier tous les enseignements de Bouddha pour sortir de la confusion qui régnait à cette époque au Tibet. Le titre de ce livre, La Voie Joyeuse, nous invite à garder la joie comme boussole pour nous accompagner tout au long de notre voyage intérieur. La Voie Joyeuse est la référence incontestée du bouddhisme mahayana. Nous y trouverons toutes les précisions qui pourraient nous manquer sur des sujets tels que le karma, le calme stable ou la vacuité. A consulter, lire et relire, le temps pour nous d'acquérir pleinement cette sagesse.