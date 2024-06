Une Excursion dans l'au-delà

Le nouveau roman de Dominique Potard. Où l'on retrouve ses héros de la vallée de Chamonix, toujours aussi drôles et loufoques. Septième tome du Port de la mer de glace. - ; C'est qui le maléja qu'a retourné sa tombe ? Hélène venait d'entrer dans le bar, furibarde. - ; Qu'est-ce que vous dites ? s'étrangla Maurice, qui faisait office de fossoyeur. - ; Mon petit-fils, sa tombe, elle est grande ouverte ! - ; C'est pas possible, hier, après l'enterrement, j'ai remis de la terre ! Avec Paulot, on allait y finir c'tantôt... - ; Ben, d'la terre, y'en a plus... Dominique Potard a le pouvoir de ranimer les personnages hauts en couleurs du Port de la Mer de glace. Jusque dans l'au-delà, qui s'atteint par une belle descente en poudreuse, à tombeau ouvert. Loufoque ? Evidemment ! Savoureux ? A mort