Ring. (Variations du couple)

16 scènes de couples oscillent nerveusement entre rire et drame. Parents, amants, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes, tous s'appellent Camille et tous se débattent avec leurs vulnérabilités, leurs instincts, leurs idéaux. D'une étincelle se propage un feu, d'un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour coexister avec l'autre.