Ma valise de vacances

Une valise pour jouer à partir en vacances ! 40 objets à nommer et à chercher : As-tu bien pris les lunettes de soleil ? Les bottes pour sauter dans les flaques sont-elles là ? Vérifie que tu as un gros pull pour le froid ! Et bien sûr, n'oublie pas ton doudou ! Des livres très solides, à emporter partout pour les bébés dès 18 mois.