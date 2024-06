Sin City Brotherhood. Défis et tentations ; Rivalités et séduction ; Désir et provocations

On surnomme Las Vegas "la ville du péché". A juste titre... Brett, Rafael et Alex ont fondé La Fraternité, un club VIP de Las Vegas qui n'accepte que les hommes les plus riches et influents des Etats-Unis. Au sommet de leur carrière, rien ne leur résiste. Jusqu'à ce que des femmes de caractère entrent dans leur vie et remettent en cause toutes leurs certitudes...