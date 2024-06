Parfait Kolélas : de l'enfance à la politique

Dans cet ouvrage, Jean Vital Fructueux Koléla-Kouka rend un vibrant hommage à son frère cadet Parfait Kolélas, fondateur de l'UDH-YUKi, un des partis politiques majeurs qui occupent la scène politique congolaise. Il était candidat à l'élection présidentielle de mars 2021 au Congo-Brazzaville. Il décède le 21 mars 2021, le jour même de la tenue de cette élection dans des circonstances que l'auteur s'efforce de revisiter superficiellement. Cet hommage l'amène à reconstruire son itinéraire de vie, qui débute dans les quartiers populaires de Moungali et de Bacongo où Parfait Kolélas aura passé son enfance, et sa brillante scolarité tant au Congo qu'en France avec à la clé un doctorat en économie industrielle de l'université de Dijon, puis qui se termine par son entrée en politique comme député et ministre avant sa disparition sur la terre des hommes.