Récits d’Alger et… d’ailleurs. L’histoire d’une femme libre

Plongez au coeur d'une vie exceptionnelle, rythmée par le courage et la détermination, avec le récit captivant de Samia, une jeune algérienne rebelle qui ose braver les interdits et les frontières pour suivre l'appel de son destin. Samia refuse de se plier aux conventions et sculpte son désir d'émancipation à travers ses études et son travail au sein d'une société algérienne puis américaine de pétrole. Sa soif d'aventure et d'indépendance la conduit aux portes de l'Europe. En 1984, Samia épouse un collègue néerlandais et s'exile avec lui vers la Belgique. Cependant, déçue par un environnement qui rejette ses rêves et sa couleur de peau, elle prend une décision audacieuse. Tenant son fils de quatre ans dans les bras, elle pose ses valises en France pour y écrire une nouvelle page de sa vie. Une histoire vraie, un récit poignant qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Embarquez pour une épopée personnelle qui dévoile la résilience et la force intérieure d'une femme qui a su tracer son propre chemin envers et contre tous.