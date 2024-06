Françaises et Français libres. Une identité née de la pluralité

Décentrer et élargir l'histoire de la France Libre en analysant l'extraordinaire diversité des imaginaires et des expériences des Français libres, tel est le but du livre. Il tente de repenser la manière dont le projet commun de la France Libre s'est élaboré sur plusieurs continents, et il remet en question la "mystique du mouvement" présentant les Français libres comme des héros et des aventuriers apolitiques, à l'opposé des résistants intérieurs. Il explore les représentations mémorielles en mobilisant des sources qui n'avaient jamais été dépouillées. Ce faisant, il participe au renouvellement de l'histoire transnationale des résistances pendant la Seconde Guerre mondiale en retraçant notamment l'histoire des volontaires étrangers, des tirailleurs africains, mais aussi des femmes et des civils. Etudiant la France Libre à travers le regard nouveau de l'anthropologie historique, l'ouvrage appréhende ses silences et ses tabous. Il s'intéresse aux "mots" de la Résistance et aux émotions associées à la guerre.