Penny en concours Tome 2 : Retour case départ

Les plus belles aventures de Pénélope Leprévost, la championne olympique d'équitation ! Adieu le poney-club et les amis de Bois-Guillaume ! A 14 ans, Penny a le coeur lourd quand ses parents décident de déménager. En plus, elle ignore si elle pourra de nouveau monter à cheval... Mais alors qu'elle a le moral dans les chaussettes, elle découvre qu'une jument baie vit dans le pré derrière sa nouvelle maison ! Sarah n'a pas été montée depuis des années et n'a jamais sauté le moindre obstacle. Penny se plie alors en quatre pour gagner sa confiance Pendant ce temps, son ami Victor pour qui elle a toujours eu un faible refait surface...