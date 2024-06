Emanciper l'enfance. Comprendre la domination adulte pour en finir avec la violence éducative

Pourquoi les enfants sont-ils massivement victimes de violences ? Le statut de dominé de l'enfant est-il indépassable ? Quels sont les liens entre la domination adulte (sur les enfants) et les autres formes de domination (domination de classe, raciste, masculine, coloniale, validiste, spéciste, sur la nature, etc.) ? L'intention éducative / l'éducation est-elle en soi violence ? Comment lutter contre la violence éducative ordinaire ? Quelles sont les pratiques de résistance enfantiste existantes ou à développer ? Voici quelques-unes des questions cruciales auxquelles les contributeur. ice. s de cet ouvrage ont tenté de répondre. Issues des communications faites lors des Rencontres de l'OVEO sur la violence éducative ordinaire et la domination adulte, ces contributions font le point sur un sujet émergent en sciences sociales, en politique et dans le grand public.