N.E.O. Tome 2 : Les deux châteaux. 2 CD audio MP3

La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! Envers et contre tous, Mordélia et Ogénor partent à la conquête de Versailles... Le clan du château et le clan du tipi sont réconciliés ! Grâce à l'alliance de tous, les frontières de la ville et de ses environs peuvent enfin être repoussées : le monde s'ouvre désormais à eux. Mais au-delà des grandes découvertes, des amitiés et des amours naissantes, et derrière une cohabitation en apparence sereine, Alixe, Zyzo et leurs amis devront percer de nouveaux mystères. Comment les enfants ont-ils pu survivre juste après le passage du nuage ? Quelles sont les origines des deux clans ? Qui était vraiment Marie-Lune ? Mordélia, chassée de la ville, a conservé un objet secret qui contient peut-être des réponses à toutes ces questions. Or, habitée par une féroce volonté de survivre, elle compte bien prendre sa revanche...