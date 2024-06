Mes licornes enchantées - tome 01 : Etoile du matin. 1

Emily et Kiara sauvent la vallée des licornes de la dangereuse Séléna et protègent la nature. Emily a fait une découverte surprenante avec son amie Kiara : le chalet dans lequel elle vient d'emménager dissimule un passage secret vers une vallée enchantée où vivent des licornes. Chacune d'elle possède un médaillon magique qui lui permet de contrôler les éléments. Mais, hélas ! Selena, une licorne maléfique, a décidé de prendre le contrôle de la vallée et pour cela, dérobe tous les médaillons. Sans leurs pouvoirs, les licornes sont en danger ! La reine Aurora demande alors à Emily et Kiara de les aider à sauver la vallée enchantée.