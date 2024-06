Révisez votre France. Le cahier rétro avec 100 jeux, cartes et quiz

Connaître la France, la liste des départements, l'évolution des frontières de la Gaule à la République, les vallées de Provence et les rivages de Bretagne, les fleuves de la Loire à la Garonne et mille et une autres rivières. Connaître aussi bien les bières d'Alsace que les fromages de Normandie. Révisez votre France vous plonge dans les leçons d'antan. Avec leur lot de croquis, de cartes et d'anecdotes, redécouvrez votre France et risquez-vous à l'issue de leur lecture au passage du terrible examen de l'ancien certificat d'études. Des jeux, mots mêlés, QCM, cartes muettes et mots croisés vous aideront à réviser ! Lisez, rêvez, mémorisez, rattrapez les leçons perdues, creusez-vous les méninges et replongez dans les questions qui ont donné des sueurs froides à des générations d'élèves ! Un petit atlas de l'amour du pays.