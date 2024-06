Mariages inoubliables. La vengeance d'une nuit de noces ; Le mariage oublié ; Le mariage du désert

La vengeance d'une nuit de noces, Michelle Smart Helena n'en revient pas. Le client mystère pour lequel elle travaille n'est autre que Theo Nikolaidis, son ex-fiancé. Cet homme, elle l'a abandonné le jour même de leurs noces ! Or, il semble résolu à lui faire payer sa désertion et il a trouvé l'arme fatale : la séduction. Contrainte de séjourner auprès de Theo sur l'île grecque où ils se sont follement aimés, Helena sent renaître pour lui un désir aussi irrépressible que dangereux... Le mariage oublié, Lynne Graham Victime d'un accident, Brooke n'a plus aucun souvenir... pas même celui de son mariage ! Aussi est-elle choquée de découvrir à son chevet un homme qui lui révèle être son époux. Au fil des jours qu'ils passent dans leur luxueuse villa toscane, et malgré l'alchimie qui la lie à Lorenzo, Brooke sent un malaise l'envahir. Se pourrait-il qu'on lui dissimule la vérité ? Le mariage du désert, Jane Porter Il a huit jours pour la séduire, ou il devra la laisser rentrer chez elle. Jemma n'avait jamais entendu parler de termes de mariage aussi fous. Cependant, elle est rassurée : au moins pourra-t-elle échapper au plus vite à cette union forcée avec le cheikh Mikael Karim. Pourtant, après une seule journée de cohabitation, elle comprend qu'il sera peut-être au-dessus de ses forces de résister à la beauté de son époux...