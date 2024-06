Élisée Reclus : correspondance imaginaire 1851-1905

Elisée Reclus (1830-1905), géographe universel, anarchiste et ami du genre humain, est également un grand auteur épistolaire. Inspiré des trois volumes de sa correspondance publiés en 1905 et 1911, ce recueil rassemble plus d'une centaine de lettres réelles et/ou imaginaires échangées de 1851 à 1905 avec des scientifiques (Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Charles de Foucauld), des artistes (Nadar, Gustave Courbet, James Ensor), des poètes et écrivains (Victor Hugo, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Louise-Eugénie David qui deviendra Alexandra David-Néel), ou encore avec son jeune frère Armand Reclus, qui s'est engagé dans la grande aventure de la construction du canal de Panama au service de Ferdinand de Lesseps. Cette correspondance imaginaire est aussi un miroir de la France du Second Empire et de la Troisième République et, à la charnière de ces deux périodes, de l'épisode de la Commune de Paris qui a fortement marqué Elisée et ses amis.