La Signatique. Essai de sémiotique complétée

La signatique est l'exploration des signes, des enseignements prophétiques, des traces laissées et reconnues d'une spiritualité, un complément, une aide à la décision dans la recherche de la vérité de la sémiotique. A travers l'oeuvre de Simone de Beauvoir, d'Haruki Murakami, de Yukio Mishima ou de l'école tangéroise, elle analyse les liens qui unissent au-delà de l'espace, du temps, de la distance, les artistes entre eux. Patti Smith, Paul Bowles, Henri Matisse, Henry Miller continuent d'échanger, de transmettre, d'agir par les signes qu'ils émettent. Se manquent-ils ?? Se trahissent-ils ou se protègent-ils encore ?? De la même façon, comment la sémiotique et ce nouveau domaine de recherche, la signatique, peuvent-ils être appliqués aux sciences ?? A travers la vie et l'oeuvre d'Isaac Newton, de Johannes Kepler, de Charles Babbage, de Louis Pasteur et de Stephen Hawking, nous voyons comment les signes donnent un sens à leurs propriétés mathématiques. L'exégèse des signes du Coran permet aussi de découvrir une nouvelle lecture possible du Livre sacré. Les fausses annonces et les nouvelles erronées fourvoient les peuples qui se perdent dans la recherche des réseaux de connexion, devenus des chemins de traverse. La signatique propose une voie et trouve une issue sur laquelle se reposer.