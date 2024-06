Agenda Minecraft Pixels. Edition 2024-2025

Construis-toi une belle année toute en pixels avec Minecraft ! Dans Minecraft, tout est possible, tant qu'on a des blocs ! Au fil des jours, découvre dans cet agenda une foule de coloriages pixel à l'effigie des mobs et des biomes les plus célèbres de Minecraft ! Tout au long de l'année, apprends des fun facts sur le jeu. Et n'oublie pas de répondre aux questions du test chaque mois, si tu veux découvrir quel monstre de Minecraft tu es... Parfait pour devenir le meilleur des minecrafteurs ! Un agenda Minecraft non-officiel.