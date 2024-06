La vie secrète des forêts

Découvrez le monde interconnecté des arbres, des animaux et des champignons dans ce livre illustré informatif et amusant. Qu'est-ce qu'une forêt ? Est-ce simplement un groupe d'arbres ? Ou existe-t-il quelque chose de plus important dissimulé dans cet enchevêtrement de branches et de racines ? La vie des arbres est absolument stupéfiante... Comme les humains, ils respirent, et ressentent la faim et la soif. Ils ont des familles qui protègent leurs jeunes plants et des amis qui s'entraident. A première vue, on pourrait croire que les relations entre les habitants des arbres forestiers - fourmis, oiseaux, champignons et autres - sont conflictuelles, mais quand on y regarde de plus près, on constate qu'ils coexistent tous dans une harmonie invisible à l'oeil nu. Comment est-ce possible ? Les jeunes lecteurs et lectrices se lancent dans une aventure éducative et découvrent les relations complexes qui permettent à la forêt de prospérer. Ce livre est une introduction captivante à l'écologie, qui éveille la curiosité et sensibilise à l'environnement.