Ici et petits poids

Juliette Farges interrompt ses études suite à son hospitalisation dans un service psychiatrique pour dépression et anorexie. C'est dans ce contexte qu'elle se met à dessiner et à raconter son quotidien. A travers une illustration à l'allure enfantine accompagnée d'une forme de naïveté narrative, elle raconte des bribes de ses journées ainsi que l'évolution de son état d'esprit. Deux courts récits documentent ce séjour en unité psychiatrique. ICI se concentre sur le quotidien de Juliette durant cette période, quant à PETIT POIDS, il donne à voir le récit de la relation particulière de la jeune femme avec Gaston, sa sonde gastrique à laquelle elle a donné ce prénom pour l'apprivoiser et en accepter la présence. Juliette nous emmène avec elle dans sa lutte contre la maladie à travers des pages remplies de douceur et de poésie sans jamais en éluder la complexité et la souffrance l'accompagnant.