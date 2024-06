L'Oracle de la médecine sacrée

Cet oracle de 56 cartes s'inspire des traditions anciennes, de la sagesse des ancêtres, des phases de la Lune, des animaux totems et des plantes médicinales. Chaque carte recèle une énergie et des messages puissants, que le guide vous permet d'approfondir. Au fil des pages, vous trouverez également différentes méthodes de tirage, des cérémonies sacrées et des affirmations de guérison. Cet oracle, grâce à ses mantras positifs, favorise la confiance en soi, la créativité et l'harmonie. Il vous permettra de vous reconnecter à votre divinité et à votre puissance intérieure pour vous guider vers la lumière.