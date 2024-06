Agenda Pokémon. Edition 2024-2025

Passe une super année avec ton agenda Pokémon ! Retrouve tous les Pokémon de la région de Paldea dans cet agenda richement illustré et passe avec eux une année exceptionnelle ! Au programme : des scènes de cherche-et-trouve et plein d'infos sur les Pokémon au fil des pages. Et en bonus : des jeux proposés tous les mois pour t'amuser et devenir un véritable Dresseur Pokémon !