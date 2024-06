Alcool. Santé, prévention, marketing et lobbying

Depuis les années 1960, la consommation de boissons alcoolisées a considérablement diminué en France. Cependant, son niveau reste l'un des plus élevés au monde. Une prise de conscience se fait progressivement parmi les citoyens de plus en plus intéressés par ce problème de santé. Des études scientifiques récentes éclairent sur les risques liés à l'alcool, et les stratégies agressives de marketing des industriels de l'alcool envers les plus jeunes sont dévoilées par les associations. Si les acteurs de la santé tentent de déployer des politiques publiques et de prévention efficaces pour réduire la consommation d'alcool des Français, le secteur économique de l'alcool freine et bloque leur mise en place grâce à des stratégies de lobbying redoutables pour influencer les décideurs et les élus. En 10 questions, dans un format clair et concis, cet ouvrage fait le point sur l'ensemble des aspects du sujet complexe et passionnant qu'est la consommation d'alcool et des mesures efficaces pour la réduire.