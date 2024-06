Instagram Pour les Nuls Poche

Apprenez à briller sur le plus grand réseau photos du monde ! Instagram est devenu au fil des années le réseau le plus utilisé pour partager photos et vidéos. Ce livre va vous initier aux bonnes pratiques pour utiliser de manière optimale et en toute sécurité et confidentialité ce réseau de partage d'images. Au programme : Créer un compte Publier des photos avec ou sans filtres Animer, modérer et faire connaître votre compte Publier des stories Communiquer autour de votre marque Résoudre des problèmes liés à l'utilisation d'Instagram