Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy (et allez chez son libraire). Manifeste pour les littératures de l'imaginaire

Littératures d'évasion, de réflexion, de recherche, de critique sociétale... Les littératures de l'imaginaire nous sont précieuses, pour le plaisir bien sûr, mais aussi pour penser le monde, voyager dans d'autres sociétés, nous confronter à des enjeux comme le réchauffement climatique... et pour éclairer notre propre humanité. En 27 points, nous explorons les raisons de lire de la science-fiction et de la fantasy. Nous conseillons des centaines de livres, proposés notamment par des libraires, pour que lecteurs et lectrices se construisent leur propre chemin. Nous nous appuyons également sur les visions d'invités qui nous ont accordé 19 interviews : Alain Damasio, Jeanne-A Debats, Etienne Klein, Natacha Vas-Deyres, Roland Lechoucq, Serge Lehman, Nicolas Stenenfled, Clémentine Hougue, Christophe Becker, Fleur Hopkins-Loféron, Vincent Ferré, Saul Pandélakis, Anne Besson, Catherine Dufour, Jean-Marc Ligny, Etienne Bariller, Laurent Queyssi, Karine Gobled, Bertrand Campeis, Yannick Rumpala, Stéphanie Nicot et Alice Carabédian. Nous aimons l'imaginaire. Et nous allons vous dire pourquoi.