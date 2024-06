Mes licornes enchantées, tome 02 : Brise argenté. 2

Emily et Kiara sauvent la vallée des licornes de la dangereuse Séléna et protègent la nature. Catastophe ! La méchante licorne Selena a dérobé le médaillon de la licorne céleste. Désormais l'air du Royame est pollué et devient irrespirable ! Les filles pourront-elles aider Brise argenté à retrouver le médaillon et à sauver la vallée des licornes ?