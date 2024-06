Ces petits riens qui font tout. Un traité de l'amour et de la vie par quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres

Cheryl Strayed, l'auteure du best-seller Wild, a tenu anonymement un " courrier des lecteurs " en ligne pendant des années. Ses conseils pleins de compassions, d'humour et de sincérité, ont connu un immense succès. Les voici enfin traduits en français. N'avez-vous jamais pensé que votre vie ressemblait à des montagnes russes ? Au sommet, les moments incroyables - vous trouvez le courage de vous consacrer à votre passion, vous vivez des aventures torrides, obtenez un job de rêve, tout vous sourit. En bas, les passages difficile - vous perdez un proche, votre partenaire vous trompe, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois... Chaque jour, nous empruntons ce grand huit de l'existence. Mais Cheryl Strayed, véritable " Carrie Bradshaw " du courrier des lecteurs d'un célèbre magazine new-yorkais, est là pour vous guider. Enrichis par son expérience de vie, ses conseils pleins de compassion, d'humour et de sincérité ont connu un immense succès aux Etats-Unis. Ces petits riens qui font tout rassemble ses échanges épistolaires avec les âmes en peine, s'imposant comme le remède idéal pour guérir les coeurs blessés et remettre les aventuriers égarés sur de bons rails. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anna Souillac