Eliza est féministe

Contre toute attente, Eliza n'a pas été élue rédac chef du journal du lycée. Pourtant, elle est la plus rigoureuse et la plus expérimentée. C'est Len DiMartile, sportif blessé qui vient tout juste de rejoindre le journal pour passer le temps, qui a décroché le poste. Alors Eliza écrit un pamphlet pour dénoncer le sexisme dont elle s'estime victime.